В останній раз: Меланія Трамп почала готуватися до Різдва в Білому домі (фото)

У цьому році 50-річна Меланія Трамп і її 74-річний чоловік Дональд Трамп в останній раз відзначать Різдво в Білому домі – уже в січні вони покинуть президентську резиденцію і туди в’їдуть новий обраний президент США, Джо Байден, і його дружина Джілл.

Дональд Трамп, який не визнав своєї поразки на виборах, вже почав процедуру передачі влади Джо Байдена.

Перша леді США проте поки стурбована іншими справами. Вчора в Білий дім, за традицією, привезли велику різдвяну ялину, яка буде встановлена ​​в Блакитній кімнаті.

Перша леді США вийшла привітати карету, запряжену кіньми, на якій і було доставлено святкове дерево. На публіці Меланія Трамп з’явилася в світло-сірому oversize-пальто від Balenciaga в смужку і замшевих чорних чоботях на високих підборах. Президент США їй на цей раз компанію не склав – очевидно, що настрій у нього зараз не святковий, та й шлюб пари, за чутками, тріщить по швах.

Ялина була вирощена на фермі в Західній Вірджинії фермером Деном Тейлором, який разом з сім’єю приїхав в Білий дім. Меланія зробила з ними кілька пам’ятних знімків і побажала щасливого Різдва, після чого поспішила в свою резиденцію.

: bilshe.com

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