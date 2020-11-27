В Киеве обокрали офицера Генштаба, упавшего в обморок на улице

В Киеве на Печерском спуске неизвестные ограбили высокопоставленного офицера, который из-за недомогания упал в обморок. Происшествие произошло поздно вечером 25 ноября.

Как сообщают источники «Страны» в правоохранительных органах, потерпевший служит в 101-й отдельной бригаде по охране Генерального штаба.

Мужчина вышел из метро на станции «Кловская» и направлялся по Печерскому спуску домой (он живет в центре Печерска). Внезапно на ступенях библиотеки имени Островского ему стало плохо и он на какое-то время потерял сознание. А когда очнулся, заметил, что у него украли все личные ценные вещи, которые он держал в рюкзаке: офицерскую книжку, мобильный телефон, деньги (сумму он не назвал), водительские права и пенсионное удостоверение.

Был ли военный нетрезв либо его действительно подвело здоровье, неизвестно.

Полиция завела уголовное производство не по ч.1 ст.186 УК Украины (грабеж), а по ч.1 ст.185 (кража), так как потерпевший не видел момента, когда у него обчистили рюкзак, а похищение имущества для него было не открытым, а тайным.

К слову, два года назад этот офицер был заместителем начальника штаба в своей части, охраняющей Генштаб, и судя по декларации, человек он весьма обеспеченный. В его декларации числятся коллекции дорогих часов, ювелирные изделия и даже работы французских и итальянских художников.

Полиция просматривает уличные камеры и ищет очевидцев, которые могли бы видеть воров, обобравших генштабиста.