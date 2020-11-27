В Киеве посчитали три варианта роста смертности от коронавируса в Украине

Пока правительство ожидает первую партию вакцины от COVID-19 не раньше мая, аналитики заявляют, что массовые прививки от коронавируса не спасут Украину от эпидемии. Также эксперты отмечают, что темп заболеваемости COVID-19 в Украине сейчас самый высокий в Европе.

Об этом говорится в новом отчете Киевской школы экономики, который называется «Анализ текущей ситуации и моделирование сценариев распространения заболевания COVID-19».

Как говорится в отчете, с 19 по 26 ноября Украина пересекла отметку среднеевропейской заболеваемости и продолжает тренд на рост. Пока все страны Европы стабилизировались и смогли сбить рост заболеваемости (вероятно, благодаря введению локдаунов), в Украине ее показатели взмывают верх. Страна держится в пятерке европейских государств с наиболее критической ситуацией.

Сценарии роста смертности

В КШЭ полагаю, что Украина движется между двумя худшими сценариями распространения вируса

«Зеленый сценарий» предполагает, что смертность в результате COVID-19 на конец 2020 года составит до 17 000 человек. Но он маловероятен. По «желтому сценарию», умереть могут до 26 000 жителей. «Черный сценарий» предусматривает, что карантин выходного дня не окажет существенного влияния на ситуацию с распространением SARS-CoV-2, и до конца года умрут до 33 000 человек.

По уровню заболеваемости страна пока движется между желтым и черным сценариями.

Вакцинация

Что касается массовой вакцинации населения, то провести ее быстро невозможно. К такому выводу пришли аналитики Центра экономики здравоохранения КШЭ, смоделировав идеальный сценарий вакцинации.

Так, в Украине ориентировочно 13,5 млн людей старше 55 лет, состоящие в группе риска по COVID-19. Их надо вакцинировать в первую очередь. Даже в идеальных условиях, если все 6 580 амбулаторий семейной медицины, законтрактованные Национальной службой здоровья, ежедневно будут прививать пациентов по 8 часов в день без перерывов и выходных, это продлится 6 месяцев. Причем в итоге вакцинацией будет охвачено только 36% населения, что не гарантирует появления коллективного иммунитета.

Однако в реальности обеспечить такую эффективность практически невозможно. А для развертывания дополнительных пунктов вакцинации необходимы медицинские кадры.

Что делать?

В КШЭ уверены, что карантин выходного дня вряд ли даст ожидаемый эффект в плане распространения коронавируса. Он лишь отсрочит введение более жесткого локдауна. Анализ практики европейских стран и эпидемической ситуации в Украине свидетельствует: общенациональные ограничения нужно ввести уже сегодня, причем на один месяц. Через месяц области могут перейти к модели адаптивного карантина — при условии, что они вернут контроль над распространением болезни.

Следует также готовить кампанию массовой вакцинации весной 2021 года. Даже если Украина получит достаточное количество вакцин от SARS-CoV-2 уже весной, эффекта может не быть без массовой вакцинации населения из групп риска в короткие сроки. Без такой организованной кампании иммунизация даже основных групп риска может затянуться на полгода и больше — без значительного эффекта на распространение коронавируса.