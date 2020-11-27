Ученые нашли новые следы жизни на Марсе

Многие планетологи предполагают, что миллиарды лет назад Марс был похож на нашу планету и допускают существование жизни там.

Благодаря данным марсохода Curiosity исследователи из США обнаружили новые следы жизни на Марсе. Ученые заявляют о глобальном потопе на этой планете миллиарды лет назад. Об этом сообщает Новое Время, информирует enovosty.com/news.

Многие планетологи предполагают, что миллиарды лет назад Марс был похож на нашу планету и допускают существование жизни там. Об этом свидетельствуют многочисленные признаки наличия воды на Марсе, которая исчезла из-за серьезных изменений климата.

Для изучения былых погодных условий на Красной планете инженеры NASA отправили туда уже несколько марсоходов. Один из последних таких аппаратов — ровер Curiosity, который прибыл на Марс в августе 2012-го.

На днях ученые из Корнелльского университета опубликовали новые данные исследований Curiosity, согласно которым миллиарды лет назад на Марсе мог быть глобальный потоп. И это еще один аргумент в пользу теорий о существовании жизни на соседней планете.

: enovosty.com