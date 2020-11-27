В Словении продлили карантин на две недели

Правительство Словении продлило срок действия комплекса карантинных мер в связи с тяжелой ситуацией с коронавирусом. Срок карантина был продлен еще на две недели.

Об этом говорится в сообщении правительства Словении в Twitter.

Сообщается, что на неделю продлеваются сроки действия решения о переводе всех учащихся на дистанционное обучение.

Также будет продлен запрет на продажу товаров и предоставление услуг, не относящихся к сегменту первой необходимости.

Кроме того, в Словении продолжает действовать комендантский час в ночное время и запрет на передвижение между муниципалитетами без веских причин.

При этом сразу на две недели продлеваются сроки действия всеобщего масочного режима и запрета на работу общественного транспорта на территории Словении.