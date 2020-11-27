В Польше заявили об опасности распада Европы из-за нового бюджета ЕС

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил об опасности распада Европы из-за нового механизма распределения бюджета Европейского союза. Поэтому Польша и Венгрия продолжат ветировать бюджет ЕС на 2021 год.

Об этом говорилось на сегодняшней совместной пресс-конференции Моравецкого и главы венгерского правительства Виктора Орбана в Будапеште, передает «Укринформ».

«Сегодня мы стоим перед новым вызовом — совершенно новым механизмом, который … является политически мотивированным решением и может привести к разделению, а возможно, и к распаду ЕС», — заявил польский премьер.

Новый механизм распределения бюджета ЕС, по мнению Моравецкого, является политически мотивированным и нарушает верховенство права.

«Это очень опасно для единства всей Европы. Это — плохое решение, которое угрожает распадом Европы», — отметил он.

Моравецкий добавил, что Польша и Венгрия не хотят, чтобы ЕС сошел со своего курса, который заключается в том, что 27 стран имеют 27 различных правовых норм и традиций.

«Мы не будем колебаться применить вето — не только для добра Венгрии и Польши, но и всего ЕС», — подчеркнул премьер Польши.

Отметим, Польша и Венгрия заблокировали принятие бюджета ЕС на 2021 год. Страны выступают против нового механизма распределения европейского бюджета между странами-участницами.