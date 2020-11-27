У немецких партнеров между строк читается: вот мы же несем вину перед Россией за Вторую мировую войну, — «слуга народа» Чернев

Общение с немецкими партнерами показывает их достаточно глубокую взаимосвязь с Российской Федерацией. Они прагматичны, слабо подвержены воздействию позиции Украины.

Об этом заявил в интервью Цензор.НЕТ, заявил нардеп «Слуги народа», председатель Постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

По словам парламентария, 5 лет назад ситуация была совсем иной.

«5 лет назад это очень хорошо воспринималось. Мы отстаивали европейские ценности, являлись восточным флангом НАТО, фактически Европы, и так далее. Но сейчас, спустя 7 лет санкций, потери несут экономики не только Российской Федерации, но и стран, которые вводят эти санкции. Поэтому немцы мыслят гораздо более прагматично. И тут нужно уже и нам предлагать более прагматичные решения. Скажем, если вы отказываетесь от Северного потока-2, то взамен получаете…», — отметил «слуга народа».

Чернев добавил, что вскрываются и более глубинные взаимосвязи.

«Скажем, у немецких партнеров между строк читается: вот мы же несем вину перед Российской Федерацией за Вторую мировую войну… Потому что Российская Федерация ведет себя крайне проактивно; при любом удобном случае напоминает Германии: мол, вы нам должны! Здесь поставьте памятник, тут — мемориальчик, а там — еще и центр памяти», — подчеркнул нардеп.

«Мы, уже понимая эту историю, также начинаем действовать проактивно. Более того, монополизация последствий Второй мировой войны Российской Федерацией задевает уже и Польшу. Поляки спросили: но если есть мемориал погибшим во Второй мировой русским воинам, то почему нет польским? И мы точно так же говорим: давайте ставить украинские мемориалы. И это уже вводится в повестку дня. Одним словом, это такое комплексное взаимодействие, которое ты можешь прочувствовать исключительно общаясь лицом к лицу. Лишь тогда ты понимаешь глубинные процессы», — подчеркнул Чернев.