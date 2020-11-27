Назван самый вредный алкоголь: депрессия, галлюцинации и даже смерть

Основа изготовления этого напитка очень токсична для человеческого организма

Врачи рассказали, что абсент лучше вообще не употреблять. И дело в том, что это алкоголь, а в том, что он особенно токсичен для человеческого организма. Так, раньше считалось, что крепкий зеленоватый напиток, приготовленный из аниса, полыни и многих других растительных компонентов, вызывает целый ряд побочных эффектов, включая судороги, галлюцинации, ухудшение психики и психоз. Об этом пишет издание Uncover USA.

В народе его часто называют “зеленой феей”, потому как галлюцинации – это реальное последствие употребления токсинов, содержащихся в абсенте.

Вред от абсента связывают в основном с содержанием в нем туйона (монотерпина), токсичного вещества, которое содержится в горькой полыни и может с достаточно большой вероятностью вызвать ряд негативных последствий для организма. Опьянение абсентом напоминает действие некоторых наркотических веществ, которые вызывают общее возбуждение, изменение сознания и галлюцинации, немотивированную агрессию.

Роль туйона и эфирных масел сводится к маскировке вкуса спирта, что может привести к необычно быстрому и сильному опьянению, сопровождаемому дрожью, головными болями, головокружениями, мышечными судорогами и даже потерей сознания. Именно по этой причине людям, не уверенным в своей силе воли, следует пожизненно воздерживаться от употребления сверхкрепких алкогольных напитков.

Кроме того, из-за высокой концентрации спирта абсент гарантированно наносит вред организму при употреблении доз от бокала с интервалом менее получаса, а его более или менее частое употребление всегда заканчивается похмельным синдромом, поражением внутренних органов и мозга. Побочными эффектами чрезмерного употребления этого напитка могут быть: бессонница, кошмары, дрожь или озноб, депрессия, оцепенение, психоз, судороги, тошнота — то есть проявления абстинентного синдрома, как при злоупотреблении любым алкогольным напитком.

Кроме того, абсент вызывает психическую зависимость, которую преодолеть очень сложно.

: rbc.ua