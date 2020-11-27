Злата Огнєвіч розповіла, як правильно загадувати бажання у новорічну ніч

Відома українська співачка Злата Огнєвіч у своєму інстаграмі поділилася новим дописом, у якому розповіла, як важливо мріяти. Вона зізналася, що записує свої бажання у невеличкий щоденник. Огнєвіч зазначила, що для неї він має магічні властивості. Співачка наголосила, що до нового року залишилося зовсім мало і зараз саме час мріяти і вірити у здійснення своїх мрій.

Зірка розповідає, що, записуючи свої бажання, вона в деталях уявляє все, що хоч якось причетне до його здійснення. Співачка малює собі в голові момент, коли її мрія вже здійснена і вона може доторкнутися, наприклад, до бажаного предмету.

“Як це працює: Коли ви перебуваєте в радісному стані від усвідомлення того, що мрія здійснилася, психіка налаштовується на виконання бажання і свідомість вибиратиме варіанти для його здійснення. Якщо говорити іншими словами — ви відкриті для Всесвіту і він запропонує вам той самий, потрібний варіант” – написала Злата Огнєвіч у своєму дописі.

Шанувальники активно реагують на новий допис та світлину улюбленої співачки. Вони засипають Злату компліментами і зізнаються, що обожнюють мріяти.

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Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

: trserial.net.ua

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