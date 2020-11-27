Украинским водителям рассказали, как подготовить автомобиль к зиме

Зимой эксплуатировать автомобиль значительно трудней, чем летом. Поэтому его нужно соответствующим образом подготовить. И одной заменой резины здесь не обойтись.

Механики рекомендуют автомобилистам перед декабрем сделать следующее…

Прежде всего, нужно обратить внимание на аккумулятор. Его следует зарядить и восстановить норму электролита. Опытные водители покупают пусковые провода для прикуривания, ведь в мороз может подвести даже самый надежный аккумулятор.

После того, как аккумулятор подготовлен, нужно проверить все ремни и патрубки на микротрещины. Если увидите потрескавшуюся резину, то замените деталь. При минусовой температуре воздуха ремень может ослабнуть, а патрубок — дать течь.

Эксперты напомнили, что еще до наступления заморозков нужно из бачка стеклоомывателя слить простую воду и залить незамерзающую жидкость. Если дворники плохо справляются со своей функцией – их нужно заменить.

Не лишним будет также до наступления холодов проверить обогреватель и уровень антифриза. Опытные водители всегда имеют в багажнике хотя бы литр антифриза, на тот случай, если в дороге вдруг начнет протекать бачок.

Кроме того, рекомендуется проверить уровень масла в двигателе. При необходимости его нужно поменять.

: expert.in.ua