Олень разоружил чешского охотника и убежал с оружием в лес

Необычный случай произошел во время охоты в Южной Чехии.

О курьезном происшествии рассказал представитель краевого управления полиции Чехии поручик Милан Байцура, сообщают иноСМИ.

«Во время охоты собаки, видимо, напугали оленя, и он в панике выскочил из кустов прямо на одного из охотников. Пробегая мимо охотника, олень рогами зацепил его за левый рукав куртки, порвал ее и одновременно сбил с плеча на свой рог ружье, после чего скрылся в лесной чаще», – рассказал полицейский.

Коллеги разоруженного охотника несказанно удивились, увидев бегущего по лесу оленя с ружьем.

«К счастью, ружье было незаряженным. Но полиция, лесники и охотники все-равно продолжают его поиски, чтобы оружие не попало в нехорошие руки. Нашедший ружье человек обязан сдать его в полицию», – пояснил Байцура.

По его словам, олень «отнял» у охотника карабин 22-го калибра.

Пока «вооруженный» олень скрывается где-то в лесах Южно-Чешского края.

Поиски рогатого «спецназовца» продолжаются.

: lenta.ua