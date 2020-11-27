Одиозный взяточник из «Киевоблгаза» Дмитрий Дронов не устает зачищать правду о себе в интернете

Одиозный глава «Киевоблгаза» Дмитрий Дронов не устает зачищать интернет от правдивой информации о коррупционной деятельности.

Сейчас Дронов всеми силами пытается отмыться от огромной взятки, на которой он попался с поличным. Кроме того, Дмирий Дронов во время руководства «Киевоблгазом», вверг предприятие в пучину коррупции и поборов с населения.

Об этом и будут наши следующие расследования.

Что там слышно о Дмитрии Дронове, главном газовщике Киева, который так активно подчищает за собой грешки в информационном онлайн-пространстве? Удастся ли ему избежать наказания или он так и будет продолжать посылать руководству Google жалобы на размещенные материалы от подставных лиц? И оставил ли он за собой какой-нибудь политический след? А может, мы его еще увидим на предстоящих выборах? Об этом и не только читайте прямо сейчас.

Что известно о Дронове

Дмитрий Дронов 1981 года рождения из Василькова Киевской области – глава правления в «Киевоблгазе». Женат, имеет трех сыновей.

В 2015 году баллотировался в Киевский областной совет от партии «Новые лица». Неудачно.

В 2017-м был помощником у двух регионалов в Киевском областном совете: Павлиной Елены и Титова Виталия.

Интересно, после таких не особо интересных и безуспешных попыток в политике, увидим ли мы его в качестве кандидата на ближайших местных выборах? Как думаете? Почему-то думается, что нет. Но если он и рискнет погрузиться в сей омут, то ему там явно ничего не светит… Или вы думаете иначе?

Не единым «Киевоблгазом»: в каких еще компаниях числится Дмитрий Дронов

Помимо своего основного места работы, Дронов является соучредителем ООО «ДДС ЛТД», которое на данный момент находится на стадии прекращения деятельности. Интересно, почему?

Также Дронов числится соучредителем благотворительного фонда «Країна мрій».

Кстати, согласно данным реестра You Control, эта негосударственная организация находится на учете в контролирующем органе, как такая, в отношении которой в ЕДР внесена запись об отсутствии юридического лица по зарегистрированному адресу.

Но сегодня не хочется углубляться в причины таких странностей, как ликвидация одного предприятия и фактическое отсутствие на месте своей регистрации другой организации, где Дронов сооснователь… Об этом – как-нибудь позже. Сегодня немного о другом поговорим.

Дронов активно зачищает информацию о грешках в Интернете

Как говорится, не бывает дыма без огня. В СМИ есть два диаметрально разных информационных повода, связанных с нашим героем. Первый инфоповод – материалы, в которых указывается, что Дмитрий Дронов взяточник и коррупционер. Второй инфоповод, который разгонялся непосредственно с официального места его работы «Киевоблгаза», опровергал первый.

Только вот интересный момент, при поиске в Гугл некоторые результаты скрыты. То есть, речь идет о том, что информация в информационном пространстве зачищается. И что интересно, в этом случае довольно успешно и массово.

Как видите, запрос на апелляцию в Google был отправлено от имени некоего Данилова, скорее всего, подставного лица.

Итак, что за грязная история, которая так мешает Дронову?

Областные газовые компании находятся под контролем олигархата и продолжают искусственно завышать тарифы для простых людей день ото дня. Буквально на днях СМИ взорвала информация о том, что цены на газ для жителей Украины с сентября подскочат на 30 %. И это притом, что народ итак еле сводит концы с концами. Но, как мы видим, одно другому не мешает. Ну, таки, чистить в глобальной сети Дмитрию Сергеевичу есть что…

Не так давно Дронова словили на взятке в то время, как его работники проводили забастовки. После таких кризисных событий его команда пытается снова и снова всячески зачищать от грешков информационное поле в стране. Но, как всем известно, сделать это не так просто.

Так, к примеру, благодаря усилиям команды товарища Дро, сайт NewsOne зимой размещал статью-опровержение в отношении материала, который был опубликован на ресурсе ранее. Но при этом, часть материалов опровергнуть, они, таки, не смогли…

Стоит отметить, что ребята серьезно подошли к вопросу восстановления репутации и «чести» своего зарплатодателя. Большое количество разоблачающих материалов удалено из онлайн-пространства, но следы таки остались…

Напомним о скандале, который так и остался как «гнойник» на репутации Дронова. Его уличили в крупном взяточничестве, связанном со столичным застройщиком. Речь идет о конкретном случае, когда за газификацию новостроя и оформление документации он вымогал у предпринимателей 8 200 баксов. Тогда правоохранителями был проведен обыск у соратника Дронова Сергея Елкина. Полиция обнаружила у того дома 30 000 баксов наличностью. Также в материале упоминается о том, что жители Киевщины сообщали, мол, именно Дронов инициировал увеличение поборов с простого населения за газификацию. Там указывались и конкретные суммы. К примеру, прайс за сдачу квартиры с подключенным газом наличкой составлял 5 000 гривен, а для частников – 15 000 грн.

Не будем углубляться в ходовки оффшоров, связанных с Фирташем, шикарные владения Дронова в Конча-Заспе и других беспределах, это все можно прочитать по ссылке указанной выше. Заметим только, что в то время, как Дмитрий Дронов купался в деньгах, рабочие, несмотря на боязнь потерять работу или вообще остаться без средств к существованию, митинговали против низких и несвоевременных зарплат в 5 000 гривен, ухудшения условий труда, а также невозможности общаться непосредственно с главным руководителем, т.е. Дроновым.

P.S. Останется ли Дронов безнаказанным?

Сможет ли Дронов полностью зачистить информационное пространство и хватит ли у него на это денег? А также, как проявит себя наша отечественная система правосудия? Покажет время.

Ну, а мы будем продолжать держать вас в курсе дела.