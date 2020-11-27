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Одиозный взяточник из «Киевоблгаза» Дмитрий Дронов не устает зачищать правду о себе в интернете

27.11.2020

Одиозный глава «Киевоблгаза» Дмитрий Дронов не устает зачищать интернет от правдивой информации о коррупционной деятельности.

Сейчас Дронов всеми силами пытается отмыться от огромной взятки, на которой он попался с поличным. Кроме того, Дмирий Дронов во время руководства «Киевоблгазом», вверг предприятие в пучину коррупции и поборов с населения.

Об этом и будут наши следующие расследования.

Что там слышно о Дмитрии Дронове, главном газовщике Киева, который так активно подчищает за собой грешки в информационном онлайн-пространстве? Удастся ли ему избежать наказания или он так и будет продолжать посылать руководству Google жалобы на размещенные материалы от подставных лиц? И оставил ли он за собой какой-нибудь политический след? А может, мы его еще увидим на предстоящих выборах? Об этом и не только читайте прямо сейчас.

Что известно о Дронове

Дмитрий Дронов 1981 года рождения из Василькова Киевской области – глава правления в «Киевоблгазе». Женат, имеет трех сыновей.

В 2015 году баллотировался в Киевский областной совет от партии «Новые лица». Неудачно. 

В 2017-м был помощником у двух регионалов в Киевском областном совете: Павлиной Елены и Титова Виталия. 

Интересно, после таких не особо интересных и безуспешных попыток в политике, увидим ли мы его в качестве кандидата на ближайших местных выборах? Как думаете? Почему-то думается, что нет. Но если он и рискнет погрузиться в сей омут, то ему там явно ничего не светит… Или вы думаете иначе?

Не единым «Киевоблгазом»: в каких еще компаниях числится Дмитрий Дронов

Помимо своего основного места работы, Дронов является соучредителем ООО «ДДС ЛТД», которое на данный момент находится на стадии прекращения деятельности. Интересно, почему? 

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Также Дронов числится соучредителем благотворительного фонда «Країна мрій». 

Кстати, согласно данным реестра You Control, эта негосударственная организация находится на учете в контролирующем органе, как такая, в отношении которой в ЕДР внесена запись об отсутствии юридического лица по зарегистрированному адресу. 

Но сегодня не хочется углубляться в причины таких странностей, как ликвидация одного предприятия и фактическое отсутствие на месте своей регистрации другой организации, где Дронов сооснователь… Об этом – как-нибудь позже. Сегодня немного о другом поговорим.

Дронов активно зачищает информацию о грешках в Интернете

Как говорится, не бывает дыма без огня. В СМИ есть два диаметрально разных информационных повода, связанных с нашим героем. Первый инфоповод – материалы, в которых указывается, что Дмитрий Дронов взяточник и коррупционер. Второй инфоповод, который разгонялся непосредственно с официального места его работы «Киевоблгаза», опровергал первый.

 

Только вот интересный момент, при поиске в Гугл некоторые результаты скрыты. То есть, речь идет о том, что информация в информационном пространстве зачищается. И что интересно, в этом случае довольно успешно и массово. 

 

 

Как видите, запрос на апелляцию в Google был отправлено от имени некоего Данилова, скорее всего, подставного лица.

Итак, что за грязная история, которая так мешает Дронову?

Областные газовые компании находятся под контролем олигархата и продолжают искусственно завышать тарифы для простых людей день ото дня. Буквально на днях СМИ взорвала информация о том, что цены на газ для жителей Украины с сентября подскочат на 30 %. И это притом, что народ итак еле сводит концы с концами. Но, как мы видим, одно другому не мешает. Ну, таки, чистить в глобальной сети Дмитрию Сергеевичу есть что…

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Не так давно Дронова словили на взятке в то время, как его работники проводили забастовки. После таких кризисных событий его команда пытается снова и снова всячески зачищать от грешков информационное поле в стране. Но, как всем известно, сделать это не так просто.

Так, к примеру, благодаря усилиям команды товарища Дро, сайт NewsOne зимой размещал статью-опровержение в отношении материала, который был опубликован на ресурсе ранее. Но при этом, часть материалов опровергнуть, они,  таки, не смогли… 

Стоит отметить, что ребята серьезно подошли к вопросу восстановления репутации и «чести» своего зарплатодателя. Большое количество разоблачающих материалов удалено из онлайн-пространства, но следы таки остались…

Напомним о скандале, который так и остался как «гнойник» на репутации Дронова. Его уличили в крупном взяточничестве, связанном со столичным застройщиком. Речь идет о конкретном случае, когда за газификацию новостроя и оформление документации он вымогал у предпринимателей 8 200 баксов. Тогда правоохранителями был проведен обыск у соратника Дронова Сергея Елкина. Полиция обнаружила у того дома 30 000 баксов наличностью. Также в материале упоминается о том, что жители Киевщины сообщали, мол, именно Дронов инициировал увеличение поборов с простого населения за газификацию. Там указывались и конкретные суммы. К примеру, прайс за сдачу квартиры с подключенным газом наличкой составлял 5 000 гривен, а для частников – 15 000 грн.

Не будем углубляться в ходовки оффшоров, связанных с Фирташем, шикарные владения Дронова в Конча-Заспе и других беспределах, это все можно прочитать по ссылке указанной выше. Заметим только, что в то время, как Дмитрий Дронов купался в деньгах, рабочие, несмотря на боязнь потерять работу или вообще остаться без средств к существованию, митинговали против низких и несвоевременных зарплат в 5 000 гривен, ухудшения условий труда, а также невозможности общаться непосредственно с главным руководителем, т.е. Дроновым.

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P.S. Останется ли Дронов безнаказанным?

Сможет ли Дронов полностью зачистить информационное пространство и хватит ли у него на это денег? А также, как проявит себя наша отечественная система правосудия? Покажет время.

Ну, а мы будем продолжать держать вас в курсе дела.

 

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