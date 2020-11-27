Одиозный бизнесмен Кауфман тайно посещает ОП, правительство и министерства

Один из самых богатых украинцев, бизнесмен Борис Кауфман регулярно общается с высокопоставленными представителями власти. Причем, контакты эти никто не афиширует. Об этом говорится в расследовании программы «Схемы».

Отмечается, что происходит это вопреки обещаниям президента Владимира Зеленского. Глава государства ранее утверждал, что пока он при власти отношения между чиновниками и представителями крупного бизнеса станут исключительно публичными.

Журналисты приводят дни и указывают время, когда Mercedes GL Кауфмана оказывался у ворот Офиса президента, в Кабинете министров и министерстве внутренних дел.

Бизнесмена видели в компании вице – премьера-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Урусского, вероятного первого заместителя городского головы Харькова Игоря Терехова, бизнесмена и внештатного советник Арсена Авакова Игоря Котвицкого.







Отмечается, что Кауфман входит в рейтинги самых богатых украинских бизнесменов.

Официальное следствие исследовало их с партнером участие в отчуждении одесского аэропорта. Соглашение, по которому бизнесмен получил контроль над аэродромом, стала предметом расследования Национального антикоррупционного бюро. Так, в 2018 году НАБУ планировало инициировать возвращение Одесского аэропорта в коммунальную собственность, а причастным готовили подозрения. Но в 2019 году Специализированная антикоррупционная прокуратура забрала дело у Бюро и передала его Национальной полиции. И уже в конце 2019 правоохранители закрыли дело.

Второе громкое дело связано с бизнесменом Кауфманом и его компанией по оптовой продаже сигарет — монополистом среди дистрибьюторов табачных изделий «Тедис». В 2017 году к компании возникли претензии у Антимонопольного комитета. А уже в 2019-м «Тедис» оштрафовали почти 3,5 миллиарда гривен. Впрочем, штраф компания Кауфмана в госбюджет не заплатила до сих пор. Суд отменил арест счетов компании на указанную сумму. А президент Зеленский сменил руководителя АМКУ.