Выгоняют с вещами на улицу: украинки в Италии оказались на грани выживания из-за COVID-19

Украинки, которые отправились в Италию на заработки, во время пандемии коронавируса рискуют не только потерять работу, но и остаться без крыши над головой и без медицинской помощи. Их хозяева далеко не всегда заботятся о своих «баданте», так в этой стране называют сиделок, которые ухаживают за пожилыми людьми.

Когда заболела COVID-19, ее выставили на улицу

Недавно в итальянской прессе, а также в украино-итальянских группах в соцсетях появился рассказ об украинской женщине, которую итальянцы, узнав, что она заразилась коронавирусом, просто выгнали на улицу.

Об этом рассказали в одном из профсоюзов. 50-летняя украинка приехала в Италию месяц назад по временному разрешению. И заболела коронавирусом, когда нелегально работала в семье неподалеку от города Бреши, что находится в Ломбардии, где высокий уровень распространения COVID-19. Она присматривала за престарелой мамой хозяина. Жилье и питание предоставляли хозяева, ей также платили 1100 евро наличкой.

Итальянец очень боялся, если кто-нибудь узнает, что у него работает украинка незаконно, поэтому ей приказали молчать об этом.

Так продолжалось, пока престарелая сеньора не заболела ковидом. Елена просила хозяина вызвать для матери врача, однако он ее игнорировал. Однако, когда через пару дней заболел и сам мужчина, он все-таки пригласил доктора. Украинка умоляла итальянца, чтобы врач осмотрел и ее, поскольку она тоже чувствовала себя плохо. Но тот отказался.

Когда у нее поднялась температура, ей сказали собирать вещи и покинуть дом. Так она оказалась на улице. Там она потеряла сознание. Молодая итальянка увидела ее и вызвала скорую помощь. Более двух недель Елена провела в реанимации, а потом еще лечилась в госпитале.

Марианна Сороневич, украинская журналистка, которая живет в Италии, говорит, что подобные случаи, когда итальянцы жестоко поступают с украинскими сиделками, скорее исключение, чем правило.

«Эта женщина долго лечилась в госпитале. Но ее вылечили абсолютно бесплатно», – отмечает Марианна.

Не могла бросить стариков

Это далеко не единственная история, когда наши соотечественницы оказываются без медицинской помощи. Так, еще в марте, в начале пандемии в Италии умерла 65-летняя украинка Раиса Малышева. Она работала в городе Ровато провинция Брешия.

Женщину доставили в больницу с острой пневмонией, и уже там ей поставили диагноз – коронавирус. Она работала в Италии официально и присматривала за пожилой парой в Ломбардии.

Раиса почувствовала себя плохо, но две недели не обращалась к врачу. Знакомые рассказывают, что женщина сильно зависела от своих работодателей и не могла бросить стариков.

Будут молчать, потому что боятся депортации

Сами украинки в Италии рассказывают, что большинство из тех, кто работают здесь сиделками, домработницами, находятся в стране нелегально. Они получают зарплату, с которой сами итальянцы не платят налог. Поэтому получить медицинскую помощь им достаточно сложно.

«Даже если тебя уволят из-за того, что ты заболела, люди предпочитают молчать об этом. Потому что ими могут заинтересоваться, их отправят домой и поставят депортацию. Тут, когда ты обращаешься в любое учреждение, первое, что у тебя спросят, – это разрешение на работу. Иначе начинается канитель, тебя расспрашивают, где ты живешь, где работаешь. Для них главное – налоги, которые должен заплатить и сам работник, и хозяин.

Конечно, нелегалу помогут в сложной ситуации, но закончится все это штрафами как для него, так и для работодателя. Поэтому наши женщины молчат. Все хорошо, пока не произойдет, как с той Еленой, которая едва не умерла на улице», – говорит OBOZREVATEL на правах анонимности одна из заробитчанок.

За время болезни не заплатили

Виктория с Тернопольщины – молодой преподаватель. В Италии она работает уже несколько лет. Однако пару месяцев назад была вынуждена уехать.

«Я работала в одной семье неподалеку от Пизы. Сначала я искала работу преподавателя, но поскольку не нашла, то пошла в сиделки к пожилой паре. Это были очень хорошие люди, особенно сеньора. Добрая очень, любила, когда я ей читала книги, я знаю итальянский язык. Все было хорошо, пока мои подопечные не заболели.

Их сын вызывал к ним врача, тот их осматривал, выписывал лекарства. Я подозревала, что у них коронавирус, спрашивала их сына, не мог бы он попросить доктора сделать мне тест. Он ответил, что это просто грипп, который дал осложнения, ведь они старенькие.

А потом заболела и я. Когда не смогла встать с постели, то мне разрешили лежать в своей комнате. Я просила как-то организовать мне врача, но сын говорил, что все обойдется. Тогда мои знакомые украинки помогли и отвели к врачу. Конечно, у меня был коронавирус, мне выписали уколы, таблетки. Я сама их делала себе. И только молилась, чтобы не было хуже. Через три недели я уже чувствовала себя неплохо, хотя слабость и головокружение не проходили. Тогда хозяин сказал, что не оплатит мне эти три недели, потому что я не работала. И еще милостиво так сказал, что, мол, уж ладно, за комнату не надо платить. Я поняла, что не смогут тут больше работать, и как только стало возможно, уехала. Сейчас я дома и счастлива, что выжила», – говорит Виктория.

Собрали вещи и выставили на улицу

Она рассказывает, что особенно весной в Италии умирали украинские сиделки, в основном женщины в возрасте 60-65 лет. И часто из-за того, что итальянцы не хотели, чтобы факт их работы в семьях «по-черному» выплыл наружу. Поэтому с медицинской помощью тянули до последнего.

«Одна ухаживала за пожилым мужчиной, и когда он заболел, родственники не сказали ей, что это коронавирус. А когда заболела она, они ее уволили. Причем собрали ее вещи и выставили на улицу. И пригрозили, что вызовут полицию и скажут, что она говорит неправду. Это очень частые случаи.

Другие рассказывают, что им хозяева старались помочь. Тоже из-за боязни того, что ими самими может заинтересоваться налоговая. Находили врачей, помогали с лекарствами. Правда, потом все это приходилось отрабатывать. Такова судьба украинок», – подытожила Виктория.

Еще одна украинка, которая оказалась в Италии во время коронавируса, рассказала, что ей оказали медицинскую помощь. «Так случилось, что мне стало плохо на остановке общественного транспорта. Мне сразу вызвали скорую. Тут не могут тебя выкинуть на улицу, если ты уже попал в больницу. Тебя обязательно полечат. Я пару недель там находилась, даже в реанимации несколько дней была. Видела, как они тяжело там работают. Я выздоровела. А потом мне пришел счет на 3 тысячи евро. И я теперь должна его оплатить. Я уже ходила к ним, просила как-то отсрочить платежи, вроде они согласились. Но если я потеряю работу тут, то точно не оплачу счет, а потом меня сюда не пустят», – вздыхает женщина.

Эксперты по трудоустройству в Италии подтверждают: такие случаи в этой стране не редкость. «К сожалению, 80% украинцев в Италии работают нелегально. Они едут сюда на свой страх и риск. У них нет страховки, даже туристическую не покупают. Да, медики в этой стране не должны обращаться в полицию, если к ним на прием пришел нелегал. Но и особо лечить тебя они не будут. Все только за деньги. Некоторые как-то добиваются открытия специальной страховой карточки, по которой тебе окажут экстренную помощь, но везет далеко не всем. Тут пробить чиновников очень сложно. Поэтому спасти может только легальная работа», – подчеркивает менеджер компании по трудоустройству за рубежом Роман Сочко.