Володимир Остапчук пригрозив фізичною розправою кожному, хто образить його дружину

Український шоумен Володимир Остапчук відреагував на докази того, що він зраджував колишній дружині Олені Войченко з Христиною Горняк під час шлюбу.

Нагадаємо, що нещодавно Войченко оприлюднила фотографії зроблені ще влітку 2019-го року, коли вона вперше дізналася про те, що чоловік таємно спілкується з Горняк. Зокрема, остання називала його “коханим” та надсилала йому безліч смайликів та сердець.

Олександр, зі свого боку, заявив, що колишня просто намагається “насолити” йому. Найцікавіше те, що чоловік вирішив проігнорувати питання від шанувальників стосовно фотодоказів його зради, хоча Горняк розповідала про те, що почала спілкування з коханим вже після його розлучення з Оленою.

За словами Остапчука, в першу чергу, він думає про дітей і йому прикро через те, що поведінка Войченко, нібито, може зашкодити Евану та Емілії.

Також Володимир оприлюднив скрін листування Горняк з незнайомкою, яка заявила, що незабаром розкриє усю правду про неї на телебаченні. У відповідь Остапчук заявив, що “порве” кожного, хто хоч якось образить його сім’ю, або ж намагатиметься її шантажувати.

“Я вас особисто порву і ви будете мати справу лише зі мною.”

: wona.com.ua

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