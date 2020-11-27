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Одиозный взяточник из Галицкой таможни Ярослав Скоромный хвастается, что «порешал» все вопросы с Рябикиным

27.11.2020

Ну и традиционная сводка недоборов в бюджет Галицкой таможни которая уверенно пробивает очередное дно.

За три дня до конца месяца минус по платежам составляет уже 410 миллионов и похоже что Ярослав Скоромный перестал париться этими странными цифрами.

На этой неделе, в узких кругах, он уже откровенно хвастается что люди Гройсмана за него с Рябикиным все «порешали» и он остается начальником.

Рядовой состав уже приготовил по 1-2к$ за попадание в новую штатку.

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