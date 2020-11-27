Россия хочет минимизировать роль «нормандской четверки» в решении вопроса по Донбассу, – Гармаш

Россия хочет обсуждать вопрос по Донбассу только в рамках Трехсторонней контактной группы и минимизировать роль «нормандской четверки».

Об этом в эфире «Еспресо.TV» заявил представитель ОРДО в ТКГ Сергей Гармаш. По его словам, цель Москвы – субъектизировать ОРДЛО.

«Пусть Россия представит свой план, который будет наработан в результате компромисса этих двух планов», – отметил Гармаш.

Но, по его мнению, Москва не хочет брать на себя ответственность, потому что ее цель – не решение конфликта.

«Россия хочет субъектизировать ОРДЛО. Для того, чтобы не просто уйти от ответственности за решения, которые будут приниматься на ТКГ, а для снижения роли «нормандской четверки». Чтобы вопрос Донбасса решался на более комфортной для нее площадке, в ТКГ, где есть ОРДЛО, но где нет Германии и Франции», – пояснил Гармаш.