Оголила спину: Тина Кароль снялась в новом провокационном fashion-образе icon-photo

Певица Тина Кароль опубликовала ряд снимков в Инстаграм, на которых позирует фотографу в ультрамодном платье от американского бренда Monot.

Об этом сообщает viva.ua.

Ранее певица уже появлялась в наряде этой марки во время эфира шоу «Танцы со звездами» и, кстати, точь-в-точь повторила образ Дженнифер Лопес в недавней фотосессии для Billboard.

Судя по комментариям в социальных сетях, Тина Кароль неустанно подтверждает свой статус украинской иконы стиля. Поклонники в восторге от образа артистки.

: golos.ua