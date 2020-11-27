Одна фабрика – как весь мир: Маск о новом заводе аккумуляторов Tesla

Маск в своем недавнем интервью поделился планами компании Tesla по производству собственных аккумуляторов. В частности, вспомнил о мощности будущей фабрики по производству батарей, которая сейчас строится в Берлине.

Глава Tesla Маск сообщил новые подробности о будущем заводе по выпуску аккумуляторов, который строится неподалеку от Берлина. По его словам, со временем этот завод ежегодно будет выпускать батареи суммарной емкостью до 250 ГВт/ч, то есть почти столько же, сколько на данный момент выпускает вся мировая отрасль аккумуляторных элементов. Об этом он рассказал в интервью.

Что известно

Я думаю, что это, возможно, самый большой в мире завод по производству аккумуляторных батарей,– рассказывает Маск.

На западе Tesla Battery Day в сентябре компания представила аккумулятор Tesla 4680, впервые раскрыв планы по производству собственных аккумуляторных элементов. Сейчас Tesla наращивает производство батарей на своей пилотной производственной линии во Фримонте с использованием технологии Roadrunner, которую разработала сама. Целью проекта Roadrunner является создание батарей с запасом хода «на миллион миль».

Как утверждают источники, Tesla планирует развернуть полномасштабное производство аккумуляторов на своих фабриках Gigafactory в Берлине, Техасе и Китае.

Судя по тому, как продвигается строительство в Берлине, первый специализированный завод компании по производству аккумуляторов будет запущен именно в Германии.