На Львівщині п’яний чоловік заявив на себе в поліцію. Йому привиділося, що він вбив сусіда

У Львівській області 27-річний мешканець одного з сіл Жовківського району зателефонував до поліції й розповів, що він нібито вбив свого сусіда.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

Так, 25 листопада о 19:30 він зателефонував на оперативну лінію 102 та повідомив, що 22 листопада він, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вбив свого односельця.

На місце «події» негайно виїхали групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група, оперативники сектору кримінальної поліції, дільничні офіцери поліції, кінолог, а також співробітники інших служб Жовківського відділення поліції.

Тіло «мертвого» сусіда правоохоронці шукали з собаками, але не знайшли.

Згодом поліціянти виявили сусіда у його власному будинку — живого та здорового. Правоохоронці склали адмінпротокол за статтею 183 за неправдивий виклик спецслужб на чоловіка, який зателефонував до поліції.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді накладення штрафу від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто, від 51 до 119 гривень).