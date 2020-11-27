Повышение зарплат украинским учителям отложили до конца 2021 года

Министр финансов Сергей Марченко (чиновник) заявил, что повышение зарплат учителям откладывается из-за нехватки денег в разгар пандемии коронавируса.

В эфире программы «Право на владу» он уточнил, что в бюджете на 2021 год все же предусмотрен рост зарплат для педагогов, но только на 30%.

«Зарплаты учителей повышались последние годы повышались серьезными темпами. Есть постановление, которое предусматривает повышение в разы, но мы не можем себе этого обеспечить, особенно в период пандемии, когда нам нужно поддержать медиков», – пояснил Марченко.

Для такого повышения, по его словам, в бюджете должны быть средства. На вопрос о том, когда педагоги могут рассчитывать на более высокую оплату труда, министр не смог сказать.

При этом Марченко добавил в бюджете на 2021 год уже предусмотрено повышение на 30%. «Есть единая тарифная сетка, есть минимальная зарплата. Зарплаты не будут снижены и будут повышены в запланированных объемах», – пояснил он.