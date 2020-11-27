Сніжана Онопко офіційно розлучилась із чоловіком-аб’юзером

Українська модель Сніжана Онопко 26 листопада отримала офіційне розлучення із чоловіком Миколою Щуром. Їхній шлюб тривав 10 років.

Новиною про офіційне розірвання шлюбу Онопко поділилась на своїй інстаграм-сторінці. Процес розлучення тривав 10 місяців і, за словами жінки, вона вже не згадувала чоловіка, проте шлюб з ним став для неї ще тим випробуванням.

“Сьогодні через 10 місяців я отримала довгоочікуване розлучення! Чесно вам сказати, я вже й не згадувала Щура, але забираючи цей документ, до мене прийшло усвідомлення того, що 10 років були прожитими практично даремно! Були і хороші моменти, безумовно! Я вдячна йому за цей урок в житті і за прожиті роки! Те що я пережила за ці 10 місяців, я ворогу не побажаю, але все таки, як і завжди, я виявилася сильнішою ніж я думала!” – розповіла Онопко, згадуючи про свого чоловіка-тирана.

Модель подякувала усім своїм рідним за постійну підтримку, а колишньому чоловіку-аб’юзеру побажала удачі.

“Спасибі моїй мамі та ще декільком людям за підтримку! Я бажаю йому тільки удачі, як і собі! Я вважаю, що я гідно пережила біль, втрати, самотність, але я встала на ноги вкотре, і більше, якщо чесно, падати не планую. Та ми припускаємо, а життя налаштовує! Щастя всім! Звичайно, у мене залишилося багато шрамів на серці, і я не знаю, коли я зможу комусь довіритися, але так буває. І, як кажуть, якщо вам трохи за 30 і ваш поїзд пішов, не забувайте про яхти і літаки”, – зазначила Сніжана.

Що відомо про розлучення Миколи Щура?

Нагадаємо, що навесні 2020 року Сніжана Онопко шокувала громадськість своїм зізнанням про домашнє насильство Скандал у сім’ї Сніжани Онопко: модель заявила про побиття та погрози від свого чоловіка , яке вона переживала із бізнесменом Миколою Щуром у шлюбі. За її словами, він постійно її бив, ґвалтував її та зраджував. Діставалось не лише їй, а й персоналу будинку, де вони жили.

Після її зізнання чоловік відмовився розлучатись, але жінка шукала різні юридичні шляхи розірвання шлюбу. Проте це вже не вперше модель хотіла розлучатися з Щуром. У 2017 році на її інстаграм-сторінці з’явився допис, в якому вона опублікувала прощальне звернення до чоловіка. Згодом Сніжана Онопко публічно заявила, що її профіль зламали, і цей пост був витівкою хакерів.

: lifestyle.24tv.ua

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