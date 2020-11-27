Повінь – зміна системи

Menu
Close

В Японии из-за СOVID-19 отменили новогодний прием подданных у императора

27.11.2020

В Японии из-за угрозы заражения коронавирусом отменили традиционное появление императорской семьи перед подданными в честь Нового года, которое обычно проводилось 2 января.

Об этом официально сообщило Управление императорского двора, как передает “Коммерсант”.

“Новогоднее посещение императорского дворца подданными 2 января 3 года правления Рэйва решено отменить для предупреждения распространения нового типа коронавируса”, – сообщила пресс-служба Управления.

Обычно в ходе мероприятий императорская семья выходила на балкон дворца, чтобы поздравить подданных с Новым годом.

В этот день закрытая придворцовая территория частично становится доступной для посещений.

 В прошлом году торжество посетили около 70 000 человек.

Читайте також:   У США вибухнув і загорівся корабель ВМС: багато постраждалих
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *