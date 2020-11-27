У Ермака опровергли слухи о досрочных выборах в Раду

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко опроверг слухи о вероятности объявления досрочных парламентских выборов.

Об этом он заявил во время двухчасового интервью главному редактору издания “Гордон” и жене Дмитрия Гордона Алесе Бацман.

Запись беседы опубликована на ее YouTube-канале.

“Вопрос того, что выборы будут весной, например, – этого вопроса, судя по тому, что я вижу, нет вообще в повестке дня. Есть вопросы объективные, которые происходят в работе Рады…Все понимают, что есть вопросы по работе, но мы стараемся их как-то решить, консолидировать единство фракций, особенно “Слуги народа”, – сказал Тимошенко.

В то же время, по его мнению, то, что партии после завершения местных выборов не распускают избирательные штабы, нехорошо для страны, ведь определенным образом приводит к дестабилизации. “Вопрос простой – народ избрал президента, народ избрал Верховную Раду.

Это решение народа. И сейчас другие силы делают то, что просто нивелируют решение народа, с каждым днем все больше и больше, для того, чтобы приблизить момент парламентских выборов и попытаться выйти на разговор о том, что нужна коалиция”, – заявил заместитель руководителя ОП.