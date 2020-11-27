Небезпечне повітря: Київ знаходиться у двадцятці найбрудніших мегаполісів світу

Станом на 8 годину 27 листопада Київ знаходиться на 16 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 154 при нормі у 50. Рівень забруднення характеризується як «нездоровий».

Про значне забруднення повітря в Києві свідчить також інтерактивна карта.

Згідно з її даними, у більшості районів Києва рівень забруднення «нездоровий для чутливих груп» або «нездоровий».