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Директора музею Революції гідності викликали на допит до Нацполіції

27.11.2020

Директора Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні — музею Революції Гідності Ігоря Пошивайла викликали на допит до Національної поліції.

«Забрав вилучений слідчими при обшуку зовнішній диск, відповів на два інформаційні запити. У Нацполіції було ще чимало роз’яснювальних запитань. Запропонував відразу викликати на допит і пояснити під протокол. Дякую, посприяли», — повідомив Пошивайло на своїй сторінці у Facebook.

Директор музею додав, що допит запланований на 15:00 27 листопада за адресою вулиця Володимирська, 15 (Головне управління Національної поліції в Києві).

Пошивайло пообіцяв відповісти на всі запитання після допиту.

 

 

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