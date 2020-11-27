Одяг поза часом: Ольга Фреймут показала образ та розповіла про свій стиль

Українська зірка Ольга Фреймут показала образ, в якому була зірковою ведучою балкону на “Танцях з зірками”. Також вона розповіла про нього, зазначивши, що її стиль – це одяг поза часом.

Ольга Фреймут опублікувала нові світлини на особистій сторінці в інстаграмі. Успішна українська телеведуча рідко ділиться з шанувальниками своїми образами, але цього разу вона показала елегантний аутфіт, а також розповіла про свій стиль.

У 13 випуску шоу “Танці з зірками” Ольга була зірковою ведучою балкону. Для цього вона обрала довгу чорну сукню з напівпрозорими вставками та блискітками. Вона вдало пасувала Фреймут та підкреслювала її струнку фігуру. Образ телеведуча доповнила масивною сріблястою каблучкою з камінцями. Вона зазначила, що свого часу в цьому вбранні вела шоу “Голос країни”.

Ольга зробила пишні локони та розпустила волосся. Вона завершила look гарним макіяжем. Очі зірки підкреслювали чорно-коричневі smokey. Губи Фреймут нафарбувала темною нюдовою помадою.

Зірка розповіла історію про ділову зустріч, яка в неї відбулась. Вона мала зустрітися з “неприємною” особою, яка розповсюджувала про неї чутки. Тоді хороший друг ведучої порадив їй вдягнутися так, як ця людина точно не вдягнеться.

І мій добрий друг порадив, як почуватися впевнено під час візиту: “Одягнися так, як вона ніколи не вдягнеться”. Тоді я обрала сукню від Celine (old Celine від Фібі Файло). Зустріч пройшла успішно,

– зазначила Ольга Фреймут.

Також вона розповіла, що ця сукенка досі є в її гардеробі, як і інші образи, деяким з них вже 10 років. Ольга Фреймут наголосила, що її стиль – це одяг поза часом. “Мені подобається давати улюбленій сукні другий шанс. Вона стає вже своєрідним оберегом, пронизується подіями; з кожним новим виходом стає ще стильнішою”, – зізналась телеведуча.

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Публикация от FreimutOlia (@freimutolia)

: lifestyle.24tv.ua

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