Минфин оценил нехватку средств до конца года

До конца года в бюджете Украины не хватает 3 миллиарда долларов. Такую цифру озвучил министр финансов Сергей Марченко в интервью ВВС News Украина.

При этом он заверил, что у правительства есть «план на случай событий А, Б и В — как мы действуем, как завершить этот год, чтобы мы профинансировали все расходы, предусмотренные в бюджете, по максимуму».

Министр объяснил нехватку трех миллиардов долларов тем, что Украина до сих пор не получила внешние заимствования, на которые рассчитывала.

«Я не сижу в розовых очках и не вешаю, как говорится (лапшу), не хочу вас обманывать. Не все у нас так просто. Есть задержки, сложности… И мы думаем, как закрыть этот месяц, как финансировать следующий. Ситуация непростая, абсолютно непростая.

Я никого не обманываю, просто говорю, что так сложилось, что значительная сумма средств до сих пор нам не поступила. Речь о более $3 млрд, которые были заложены у нас в бюджете», — сказал Марченко.