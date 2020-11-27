В Европе выросло число стран, в которых COVID-19 превысил 1 млн случаев

Германия стала шестой европейской страной, в которой количество инфицированных коронавирусом нового типа превысило миллион. Об этом свидетельствуют данные статистического сайта Worldometers.

Так, по состоянию на утро пятницы, 27 ноября, в стране подтверждено 1 005 307 случаев заражения COVID-19, из них более 676 тысяч закончились выздоровлением пациентов и свыше 15 тысяч — смертью. За последние сутки выявили 21 576 новых инфицированных.

В Европе большее количество зараженных, чем в Германии, фиксируется в России (2,19 миллиона человек), Франции (2,18 миллиона), Испании (1,64 миллиона), Великобритании (1,57 миллиона) и Италии (1,5 миллиона).

В мире Германия занимает 12-е место по заболеваемости новым коронавирусом.

По последним данным, 61,3 миллиона жителей планеты заразились COVID-19. При этом 42,4 миллиона человек уже вылечились от инфекции, а 1,4 миллиона — скончались от ее осложнений.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что власти страны могут не послабить карантинные ограничения на рождественские праздники из-за сложной эпидситуации.

Как сообщалось, со 2 ноября в Германии действует жесткий локдаун. В стране не работают рестораны, бары, кинотеатры, фитнес-клубы, бассейны, косметические и массажные студии, тату-салоны. Также запрещено собираться группами более десяти человек.