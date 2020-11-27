Тимошенко празднует 60-й день рождения

Сегодня, 27 ноября, лидер партии «Батькивщина» и народный депутат Украины Юлия Тимошенко, которая недавно сменила свой привычный образ с длинными волосами, празднует свое 60-летие.

Юлия Тимошенко родилась в 1960 году в Днепропетровске.

Она стала первой и пока единственной женщиной-премьером в истории Украины, а также первая женщина, занимавшая этот пост в странах СНГ. И занимала эту должность дважды — в 2005 году и с 2007 по 2010 годы.

А в 2005 году, по версии журнала Forbes, была третьей по влиятельности женщиной мира.

Юлия Тимошенко трижды выдвигала свою кандидатуру на пост президента Украины: в 2010, 2014 и в 2019 году. В частности, на президентских выборах в Украине 31 марта 2019 года заняла 3-е место, получив 13,40 % голосов избирателей, не пройдя таким образом во второй тур.