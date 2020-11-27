Втрати бюджету від окупації Донеччини перевищили 8 мільярдів, – ОДА

У Донецькій області бюджетні втрати від окупації території регіону на початок жовтня поточного 2020 року перевищили 8 млрд грн.

Про це повідомили 26 листопада у Краматорську під час панельної дискусії Національної платформи «Діалог про мир та безпечну реінтеграцію» на тему «Економіка як драйвер реінтеграції: яка модель розвитку потрібна Донецькій та Луганській областям?».

Про це йдеться на сайті ОДА.

За словами голови Донецької облдержадміністрації Павла Кириленка, Донеччина має серйозні виклики для економічного розвитку, і в першу чергу, це фізичні, демографічні та іміджеві втрати, пов’язані з бойовими діями. На тимчасово окупованих територіях залишилося понад 60 провідних промислових підприємств. Внаслідок цього розірвані важливі виробничі та логістичні зв’язки.

Крім цього, Донеччина залишається першою серед інших регіонів за кількістю внутрішньо переміщених осіб, а бюджетні втрати від окупації території регіону на початок жовтня поточного року перевищили 8 млрд грн. Кириленко підкреслив, що ідея комплексної трансформації та побудови нової економіки покладена в основу пропозицій Донецької облдержадміністрації, наданих Мінреінтеграції в рамках погодження проєкту Концепції економічного розвитку Донецької та Луганської областей.

Один з акцентів – питання щодо створення спеціальних або вільних економічних зон на території цих регіонів, яке наразі широко обговорюється на усіх рівнях. «З нашої точки зору, доцільно передбачити дієві механізми спеціального режиму інвестиційної діяльності не тільки за територіальним принципом, але й за галузевим», – зазначив очільник області.

Враховуючи існуючу структуру економіки, пріоритетним для регіону є також реформування вугільної галузі, трансформація територій, на яких закриваються шахти, переорієнтація їх економіки, вирішення питань подальшого працевлаштування гірників та забезпечення комфортного проживання людей у цих населених пунктах, наголосив Кириленко. В ОДА нагадали, що Концепція економічного розвитку Донецької та Луганської областей зараз знаходиться на етапі узгодження в Кабінеті Міністрів України. Підготовка Концепції була ініційована Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.