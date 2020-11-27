Агентство по управлению зоной отчуждения пояснило «скачки» радиации возле ЧАЭС

В Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения сообщили, с чем связаны «скачки» уровня радиации, которые ранее зафиксировали представители организации Save Dnipro. Пресс-служба агентства разместила объяснение в Facebook.

По ее данным, прыжки радиации вызваны метрологической поверкой датчиков.

«Радиационный фон на территории зоны отчуждения находится в пределах допустимых уровней. Сейчас в зоне отчуждения происходит метрологическая поверка датчиков, которые зафиксировали „значительное” превышение контрольных уровней мощности эквивалентной дозы», — указано в сообщении. В агентстве отметили, что радиационный фон в зоне отчуждения контролируют с помощью автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) Государственного специализированного предприятия «Экоцентр».

«АСКРО выполняет круглосуточный сбор, обработку информации о радиационном состоянии на территории зоны отчуждения для своевременного выявления превышений установленных контрольных уровней и подготовки проекта оперативного управленческого решения», — сообщили в пресс-службе.

С 17 ноября специалисты ГП «Киевоблстандартметрология» провели метрологическую поверку для датчиков измерения МЭД Gamma Tracer в ближней зоне, включая промплощадку ГСП «ЧАЭС». В агентстве отметили, что, согласно методике поверки, датчики облучали стандартным источником высокой мощности. «Проведение этих работ привело к повышению МЭД на 1,5 — 2 часа. Начиная с 19.11.2020, датчики измерения МЭД Gamma Tracer работают в обычном режиме», — отмечено в сообщении.