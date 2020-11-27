Верховный Суд принял сторону Ахметова в деле о снятии ареста с акций “Укртелекома”

Верховный Суд отказался открыть производства по кассационным жалобам Министерства юстиции, “Ощадбанка”, “Укрэксимбанка” на решение и постановление, которыми был удовлетворен иск ООО “Финансовая компания “Сокур” к Государственной исполнительной службы Министерства юстиции.

Этими решениями были отменены постановления госисполнителя об описи и аресте 92,79% акций “Укртелекома” (принадлежат ООО “ЕСУ” Рината Ахметова), вынесенные в августе-октябре 2019 года.

Также отменено решение, которым признаны противоправными действия и обязано Государственную исполнительную службу воздержаться от обращения взыскания на 92,79% акций “Укртелекома”.

Ранее Окружной админсуд Киева констатировал, что Государственной исполнительной службой “не было предоставлено в материалы дела доказательств того, что Фондом государственного имущества Украины, который осуществляет приватизационный контроль в отношении спорного пакета акций, дано согласие на отчуждение или доказательств того, что со спорного пакета акций снят приватизационный контроль в установленном законом порядке, что свидетельствует о противоправности действий ответчика по обращению взыскания на такое имущество”.

Коллегия судей Шестого апелляционного админсуда согласилась с этим выводом.

Верховный Суд констатировал, что “обжалование решений судов предыдущих инстанций в кассационном порядке возможно лишь в случае, если рассмотрение такой жалобы может иметь значение для формирования единой правоприменительной практики”.

18.07.2019 Хозсуд Киева удовлетворил иск ООО “Финансовая компания “Сокур” к ООО “ЕСУ” о взыскании 334,4 млн грн задолженности по облигациям. Согласно судебным материалам, ООО “Финансовая компания “Сокур” выкупило права требования у обанкротившегося “Дельта Банка”.

По данным госреестра, конечным бенефициаром ООО “ФК “Сокур” является Анатолий Амелин. В 2011-2014 годах он был членом Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Как писали тогда СМИ, назначение Амелина на соответствующую должность могло состояться в т. ч. при содействии Ахметова.

В марте 2017 года ООО “ЕСУ” должно было погасить облигации на 4,6 млрд грн, однако не сделало этого. Крупнейшие держатели этих бумаг – “Ощадбанк” и “Укрэксимбанк”. Выпуск этих облигаций способствовал процессу приватизации “Укртелекома”.

22.07.2020 Северный апелляционный хозсуд удовлетворил апелляционную жалобу “Укрэксимбанка” и обязал ООО “ЕСУ” (владелец 92,79% акций “Укртелекома”) уплатить госбанку не только 2,73 млрд грн задолженности по облигациям, но и дополнительные 107 млн грн пени.

В 2016-2018 году “Укрэксимбанк” отсудил у ООО “ЕСУ” еще 810 млн грн задолженности по облигационным процентам. По состоянию на август 2019 года Государственной исполнительной службой было открыто исполнительное производство по принудительному исполнению соответствующих судебных решений. Перед тем Укрэксимбанк жаловался, что ГИС не взыскивает долг с ООО “ЕСУ”.

11.12.2019 Хозсуд Киева удовлетворил заявление “Ощадбанка” о об оставлении без рассмотрения его иска к “Укртелекома” о взыскании 1,1 млрд грн. Перед этим “Ощадбанк” и “Укртелеком” в рамках этого же дела подавали в суд ходатайство об отложении ее рассмотрения из-за планов заключить мировое соглашение.

Впоследствии “Ощадбанк” заявил, что обязательства “Укртелекома” перед ним “урегулированы”.

В августе-2019 “Ощадбанк” заявлял, что Государственная исполнительная служба наложила арест на 92,79% акций “Укртелекома” за долги ООО “ЕСУ” перед банком.

Кроме упомянутого в начале ареста 92,79% акций “Укртелекома”, на эти ценные бумаги накладывались и другие аресты, в т. ч.

27.08.2020 Хозсуд Киева отказался удовлетворить иск Фонда госимущества к ООО “ЕСУ” в деле о расторжении договора купли-продажи 92,79% акций “Укртелекома” от 11.03.2011 и взыскания 2,17 млрд грн пени.

В начале 2020 года была информация, что холдинг “СКМ” Ахметова в рамках мирового соглашения по “Укртелекому” выплатил более 700 млн долл для кипрской компании Raga Establishment Ltd, которую связывали с окружением Дмитрия Фирташа.