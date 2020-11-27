В Минздраве рассказали о вариантах карантина на новогодние праздники

Степанов заверил, что сейчас в Минздраве рассчитывают, что действующий карантин даст результаты.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на онлайн-брифинге 27 ноября.

Так, глава Минздрава объяснил, что локдаун — это существенные экономические потери, что тоже нужно учитывать перед внедрением подобных мероприятий. Поэтому, по его словам, основной причиной введения жесткого карантина будет коллапс медицинской системы, когда больницы будут переполнены больными коронавирусом и не смогут справляться с ними.

«С точки зрения эпидемиологии, введение жесткого карантина и разрыв полностью цепи передачи болезни, то есть сведение практически к нулю общения между людьми, это лучший способ, с точки зрения эпидемиологии, для уменьшения заболеваемости COVID-19. Но с другой стороны, мы должны считаться с возможностями нашей страны от последствий введения жесткого карантина», — высказался Максим Степанов.

Глава Минздрава добавил, что сейчас в правительстве рассматриваются различные варианты по реагированию на коронавирус и введение более жестого карантина.

«Новогодние праздники предусматривают большое количество контактов между людьми на ярмарках, на новогодних елках. Это контакты между людьми, которые в обычной жизни между собой не пересекаются. Мы рассматриваем различные варианты, делаем разные прогнозы, опираемся на разные цифры. Сейчас мы рассчитываем на те карантинные ограничения, которые действуют в нашей стране», — сказал он.