В РФ выявлены рекордные 27 543 случая заражения COVID-19 за сутки

В России за минувшие сутки еще у 27 543 человек диагностировали коронавирусную инфекцию.

Днем ранее, 26 ноября, коронавирус выявили у 25 486 человек, что стало максимальным значением.

Всего в России коронавирус обнаружили у 2 215 533 человек. Больше всего случаев заражения выявили в Москве — 7918 случаев, что стало максимальным суточным приростом в городе за все время, — сообщает Медуза.

В Петербурге также рекорд — 3687 случаев. В Московской области впервые с 12 мая зарегистрировали больше тысячи случае за день — 1058. За сутки умерли 496 человек (днем ранее — 524 человека, что стало максимумом с начала пандемии).

За все время в стране, по данным оперативного штаба, умерли 38 558 человек. За день выздоровели 26 682 человека (днем ранее — 25 073). С начала пандемии в России от COVID-19 выздоровели 1 712 174 человек.

По данным Роспотребнадзора, за сутки в России провели 543 тысячи тестов на коронавирус (днем ранее — 505 тысяч). За все время в стране провели более 74,8 миллиона исследований на коронавирус.