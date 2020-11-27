Новые тренды питания: больше жира и меньше сахара

По данным исследования New Nutrition Business, порядка 30% опрошенных в возрасте 18-44 года готовы потреблять жиры. При этом молодые респонденты настроены на потребление именно здоровых жиров, в отличие от старшей возрастной группы. И лишь 23% опрошенных в возрасте 55-64 года склонны к нежирной пище.

Вместе с повышением спроса на жиры наблюдается и другая тенденция — сокращение потребляемых углеводов и сахара. Углеводные продукты питания воспринимаются как нездоровые и их стараются исключить из рациона.

Так, по данным исследования лишь 16% жителей США считают, что избыточный вес появляется из-за потребления жира, а 48% уверены, что причина ожирения — углеводы. Еще 50 лет назад наблюдался обратный тренд — большинство американцев старались исключить из рациона именно жиры.

По словам Сары Шмански, вице-президента отдела компании Nielsen по свежим продуктам и здоровью, в 2019-м 50% потребителей планировали отказаться от продуктов с добавлением сахара. В сочетании с набирающими популярность низкоуглеводными диетами это привело к возвращению жиров в рацион потребителя. Среди прочего вырос спрос и на сливочное масло.

Джулиан Меллентин из New Nutrition Business считает, что жир — одно из самых удобных веществ в пищевой технологии. Жиры помогают улучшить структуру продукта, усилить вкусовые качества и достичь нужного содержания влаги. И сейчас главная задача компаний с целью следования модным трендам питания – перепрофилировать производство на качественные жиры натурального происхождения.

: agronza.com