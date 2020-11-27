Образует блин: Ученые выяснили, как выглядит коронавирус на поверхности

Коронавирус может оставаться на поверхностях в течение нескольких дней. При этом 99,9% жидкости в каплях SARS-CoV-2 испаряется за несколько минут, но вирус выживает благодаря тому, что высохшая капля образует пленку похожую на блин. Об этом говорится в исследовании, обнародованном в Physics of Fluids.

Пленка, образованная из высохшей капли коронавируса, испаряется в зависимости от материала, на который попала. К примеру, на нержавеющей стали или меди она испарится за сутки и 16 часов соответственно. Однако вирус может оставаться активным более 150 часов в полипропилене.

Также стоит учитывать количество каплей SARS-CoV-2, которые попали на поверхность: чем их больше, тем дольше длится способность вируса заражать.

Исследователи отметили, что вышеуказанные цифры основаны на экспериментах, проведенных в лабораторных условиях. Поэтому, вероятно, они ниже в реальном мире, где есть факторы, способствующие испарению.

В ходе эксперимента было выявлено, что толщина пленки на капле медленно уменьшается, пока все это время количество вируса в ней не исчезает.

Автор исследования подчеркнул, что время высыхания этой нанометрической пленки длится около часа. Таким образом она замедляет процесс испарения вируса, обеспечивая среду, необходимую для его выживания.

Исходя из этого, ученые пришли к выводу, что SARS-CoV-2 может выжить в жизнеспособной форме в течение длительного периода времени, поэтому необходимо регулярно и тщательно обрабатывать поверхности. Чаще всего нужно дезинфицировать, среди прочего, дверные ручки и ручные устройства, особенно в медучреждениях.