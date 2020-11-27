«У нас нулевая толерантность к коррупции»: Ермак упрекнул Уманского в том, что он не прилагал усилий

Глава Офиса президента Андрей Ермак встретился со своим бывшим советником Игорем Уманским, который ранее заявил, что покинул должность из-за коррупционных схем в Налоговой и Таможенной службах.

«Сказал ему (Уманскому, — ред.) следующее. У нас нулевая толерантность к коррупции — это неоднократно повторял президент Владимир Зеленский, и это базовая ценность внутренней культуры нашей команды. Также я повторил то, что сказал ему по телефону раньше — считаю неправильным принимать заявление об отставке не от него лично, а прочитать об этом в интернете», — пишет Ермак в Facebook.

По его словам, за последние месяцы в ОП было достаточно совещаний с участием представителей всех силовых и контролирующих органов, на которых Уманский мог задать любые вопросы и передать аналитические материалы, однако не сделал этого.

«Он имел абсолютную свободу и все возможности для этого. Считаю, что для него были созданы все возможности, чтобы донести любую необходимую информацию до руководства государства, правительства и правоохранительной системы. И если этого не удалось сделать, то точно не из-за нас», — подчеркнул глава ОП.

Ермак пожелал своему экс-советнику удачи с его новыми проектами и выразил надежду, что он «возьмет вектор на конструктивность», чтобы вместе работать над преодолением коррупции в Украине.