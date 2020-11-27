10 самых громких дел против коррупционеров, которые закончились приговорами

Триста уголовных производств о коррупции направлены в Высший антикоррупционный суд, но только по 22 из них были вынесены приговоры. Сроки дали народным депутатам, прокурорам, судьям.

В издании Фокус выбрали десять показательных дел.

Наказание для нардепа

Народный депутат VIII созыва от «Блока Петра Порошенко» Александр Черненко незаконно получил 582 тыс. грн компенсации на жилье. 30 апреля 2020 года суд установил, что на момент обращения за компенсацией парламентарий проживал в своей киевской квартире, которой владел вместе с бывшей женой, и был зарегистрирован в поселке Бородянка, что в 30 км от Киева. По этой причине он не имел права на компенсацию из госбюджета. Черненко вину признал, заключил соглашение с прокурорами, искренне раскаялся, вернул все полученные деньги в бюджет и получил три года условно.

Ложь в декларации

Среди чиновников, кому довелось заплатить в бюджет штраф 51 тыс. грн, бывший директор Львовского бронетанкового завода Роман Тымкив. Перед увольнением с должности тот забыл указать в декларации, что его жена владеет частью квартиры в Вене, а сам он — бенефициар офшорной компании. Тымкив сознался. 7 мая 2020-го суд признал его виновным в декларировании недостоверной информации на сумму более чем 4,5 млн грн. Правда, после недавнего решения КСУ, которым отменена криминальная ответственность за недостоверное декларирование, Тымкив надеется вернуть уплаченные в виде штрафа деньги.

$5 млн за кресло директора

Такую сумму Сергей Щербак предложил председателю Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко в обмен на назначение на должность руководителя Одесского припортового завода. По замыслу новый директор должен был способствовать сотрудничеству завода с некими частными компаниями. Взятку планировали передавать несколькими траншами в течение года. В момент передачи первого схему раскрыли детективы НАБУ. Щербак заключил сделку со следствием и сдал других участников «операции», в результате чего наказание — пять лет — заменили условным лишением свободы с испытательным сроком.

Срок для судьи

Анатолий Целух, судья Малиновского районного суда города Одессы, проработал на должности почти 30 лет. По версии следствия, требовал $2,5 тыс. взятки за ускорение рассмотрения дела и вынесение нужного решения в жилищном споре. Судью взяли на горячем, в его кабинете во время обыска также нашли устройства для обнаружения прослушки и генерирования шума. 23 июля 2020-го ВАКС вынес приговор: семь лет лишения свободы с конфискацией имущества. Целух с ним не согласился, подал апелляцию. Настаивает, что прокуроры и судьи действовали с нарушениями, а человека, который якобы передавал взятку, называет провокатором.

Взятка за лес

Как в суде утверждали прокуроры САП, Александр Левковский, в прошлом и. о. директора ГП «Ржищевский военный лесхоз», получил $10 тыс. за предоставление в аренду 74 га земли на 49 лет. С 2016 года дело слушалось в Подольском районном суде столицы, но приговор прозвучал только после передачи в ВАКС, 28 августа: четыре года тюрьмы. Преступный умысел прокуроры доказывали данными прослушки, мол, план «дерибана» леса разрабатывался заранее.

Договор с полицией

В НАБУ уверены: депутат Киевоблсовета Александр Мефодий требовал у частного предпринимателя $5 тыс. За эти средства он обещал повлиять на сотрудников полиции и вернуть изъятый у бизнесмена автомобиль, а также содействовать в развитии бизнеса. Мефодия задержали в момент получения взятки и обвинили в злоупотреблении влиянием. Позднее суд признал доказательством лишь $200, остальная часть суммы была имитацией средств. Мефодий приговорен к пяти годам с конфискацией авто. Защитники депутата подали апелляционную жалобу.

$150 тыс. за закрытие дела в ГБР

В декабре 2019 года НАБУ и САП раскрыли схему передачи взятки для закрытия дела о мошенничестве в Государственном бюро расследований. Фигурантами оказались Игорь Щербина, начальник следственного управления Генпрокуратуры, он же кум экс-директора ГБР Романа Трубы, и некий Валентин Шевченко. «Цена вопроса» — $150 тыс. Материалы в отношении двух фигурантов расследовались отдельно. В результате Шевченко пошел на сотрудничество со следствием, признал вину и получил три года условно. Расследование дела Щербины НАБУ и САП окончили в сентябре 2020-го и передали в суд.

Пропуск в НАБУ

До задержания Александр Матушко проработал в органах прокуратуры 22 года. В 2016-м решил трудоустроиться в НАБУ. Первый раз — на должность детектива, но не смог сдать тест общих способностей. Второй раз — на руководителя одного из подразделений. Чтобы на этот раз не провалиться, предложил конкурсной комиссии взятку — $10 тыс. Три с половиной года дело Матушко слушалось в Голосеевском райсуде Киева, но безрезультатно. Приговор прозвучал только после передачи в ВАКС: два года тюрьмы.

Заочно осужденный

Девять лет тюрьмы и конфискация имущества — такой приговор 7 октября 2020 года получил Павел Меденцев, судья Хозяйственного суда Одесской области. Правда, заочно — он скрывается от правоохранительных органов, судебное разбирательство и оглашение приговора прошли без него. Меденцева обвиняли в вымогательстве и получении 570 тыс. грн неправомерной выгоды от директора частного предприятия за удовлетворение иска, который он рассматривал. Деньги судья получил в три этапа, дважды — в служебном кабинете.

Земля вне закона

Председатель Требуховского сельсовета Броварского района Виталий Куц услышал обвинительный приговор 26 октября. Правоохранительные органы уличили чиновника в том, что он разрешил разделить землю на территории села на 35 участков под строительство домов. В результате 8 га государственных земель могли незаконно перейти в частную собственность. Приговор: три года тюрьмы.

Автор: Татьяна Катриченко; ФОКУС