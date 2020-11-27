Трамп анонсировал начало поставок вакцины от COVID-19

Президент США Дональд Трамп заявил, что поставка вакцины от коронавируса начнется со следующей недели.

Об этом он сообщил во время видеообращения к военным по случаю Дня благодарения.

«Вакцина начнет распространяться буквально со следующей недели и недели после», – отметил президент. Трамп сообщил, что в первую очередь вакцины направят работникам экстренных служб, врачам и медработниками, которые работают с зараженными COVID-19.

Также вакцину получат пожилые люди.

Глава государства отметил, что вакцины начнет получать «большое число людей». По словам Трампа, в США преодолевают кривую распространения коронавируса.