Санду вимагає виведення російських військ з Придністров’я

Майя Санду, яка була обрана на посаду президента Молдови, заявила, що буде вимагати виведення групи російських військ з Придністров’я.

Про це обрана глава держави сказала в ефірі телеканалу “Молдова-1”.

Санду підкреслила, що всі уряди країни мали таку точку зору, і в її позиції немає нічого нового.

“Це офіційна позиція Республіки Молдова, яка не змінювалася, і я продовжу її просувати. Ця оперативна група має бути виведена, боєприпаси мають бути вивезені.

Дуже важливо відновити територіальну цілісність і незалежність Молдови”, – зазначила вона.