Российский журналист, участвовавший в испытании вакцины «Спутник V», заболел COVID-19

Российский журналист Алексей Пивоваров, который участвовал в испытании вакцины от коронавируса «Спутник V», заболел COVID-19.

Об этом он пишет на своей странице в Twitter.

Он сообщил, что два месяца назад сделал прививку российской вакциной.

«Вот опытным путем установил, что это было плацебо. Либо «Спутник» в моем случае не сработал. В общем, подал теперь заявку на вступление в Клуб переболевших», — отметил журналист.

Он добавил, что самочувствие у него – «вполне терпимое». С начала недели находится дома и работает дистанционно.