«Не угрожаю, а предостерегаю: РПГ может прилететь»: Добкин и Парасюк устроили перепалку на ток-шоу

Экс-нардепы Михаил Добкин и Владимир Парасюк устроили перепалку в прямом эфире ток-шоу на канале «Украина 24». Ведущей пришлось вмешаться, чтобы успокоить бывших парламентариев.

Спор возник после того, как Парасюк затронул тему Революции Достоинства. Он выразил удивление из-за того, что редакция программы решила пригласить для обсуждения событий 2014 года пророссийских политиков.

«Я шокирован в первую очередь от того, что, если вы говорите о Революции Достоинства, нельзя в студию приглашать украинофобов и коррупционеров. Потому что Революция Достоинства — это великая страница в истории Украины, в которой погибли люди», — заявил Парасюк.

Добкин в свою очередь начал его перебивать, нецензурно выражаясь при этом.

«Да ладно. Конечно же, великая страница… Слышишь ты, б**дь. В Верховной Раде глаза опускал, а здесь уже, б**дь, напоминать начал», — ответил он.

Ведущая попыталась успокоить Добкина, после чего Парасюк продолжил.

«Хочу напомнить для некоторых персон в этой студии, что такое РПГ-22. Это ручной противотанковый гранатомет. И этот гранатомет очень легко справится с бронированным Гелендвагеном или Мерседесом S-класса. Поэтому, я не угрожаю, я предостерегаю вас, что может прилететь», — сказал Парасюк на выкрики оппонента.

К спору политиков присоединилась и бывшая народная избранница Татьяна Чорновол. Успокоить всех удалось после того, как ведущая пригрозила отключить микрофоны.