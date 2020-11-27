Жители Донецка сообщают о сильном взрыве в городе

Вчера ориентировочно в 18:12 – 18:15 по киевскому времени (в 19:12 – 19:15 по московскому времени, по которому живет оккупированный Донбасс) жители прифронтового микрорайона Текстильщик Кировского района Донецка услышали мощный взрыв.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

Вероятно, его же слышали горожане из соседних районов, но уже не таким мощным, о чем сообщали в социальных сетях:

«Донецк. 19.12. Текстильщик прослушал громкий взрыв с раскатами».

«19:15. Донецк. На Текстильщике что-то очень громко грохнуло, стекла звенели и вибрировали».

«Донецк. 19.15. 29-ая тоже слышала».

«Донецк. Ледовый. Тоже слышно было».

«Донецк. На Петровке сигнализации в машинах сработали».

«Донецк. 19:18. А что так громыхнуло минут 10 назад?»

Взрыв необязательно является следствием военных действий или диверсией. В Донецке на заброшенных промышленных зонах террористы устроили свои базы и полигоны, на которых кроме артиллерийских учений могут и подрывать старые боеприпасы.