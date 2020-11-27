В Харкові у метрополітені жінка стрибнула під потяг через конфлікт з чоловіком

В Харківському метрополітені жінка стрибнула під потяг. На платформу її витягнули водій потягу і черговий поліцейський.

Про це повідомляє ГУНП Харківської області.

«26 листопада близько 11:00 на станції метро «Ботанічний сад» жінка стрибнула з платформи на рейки під потяг, який рухався від станції метро «23 Серпня»», — пише поліція.

Напруга з контактної рейки була відключена від 10:53 до 11:02. 29-річна жінка була у шоковому стані без видимих тілесних ушкоджень. Всі обставини події події встановлюються.

За словами директора Центру екстреної медичної допомоги Віктора Забашти, жінка намагалася покінчити з життям через конфлікт з чоловіком.