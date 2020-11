Дослідники назвали причину смертей від грипу

Вчені з Каролінського інституту в Швеції з’ясували чому грип призводить до бактеріальної пневмонії, яка стає причиною смерті.

Статтю про дослідження опубліковано в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences. До летального результату хворих на грип призводить саме бактеріальна пневмонія, яка виникає в процесі перебігу хвороби.

Провівши декілька експериментів, вони виявили, що такі поживні речовини і антиоксиданти як, наприклад, вітамін С просочуються з крові в легені, створюючи там середовище, сприятливе для росту бактерій.

Тоді бактерії «нарощують» виробництво ферменту HtrA, який послаблює імунну систему і сприяє ще більшому росту бактерій в уже інфікованих грипом дихальних шляхах.

За словами дослідників, зменшення кількості ферменту HtrA може уповільнити процес збільшення бактерій або навіть запобігти виникненню пневмонії.

Шведські науковці вважають, що подібні процеси відбуваються і при тяжкому перебігу захворювання на коронавірус.

new-s.com.ua

