На Буковине прицеп грузовика снес микроавтобус с полицейскими: один человек погиб

На Буковине в сметрельном дорожно-транспортном происшествии погиб офицер полиции, а его коллега попала в больницу в тяжелом состоянии.

Как сообщают в ГУНП в Черновицкой области, ДТП произошло 27 ноября в Сокирянском районе — там на одной из автодорог грузовой автомобиль MAN столкнулся с микроавтобусом IVECO, в котором ехали правоохранители.

По предварительным данным, прицеп грузовика занесло на встречную полосу движения, где в него и врезался микроавтобус с сотрудниками Новоднестровского отделения полиции — 37-летним капитаном, который находился за рулем, и его пассажиркой — 25-летней капралом полиции.

Погибший — старший инспектор Новоднестровского отделения полиции в Черновицкой области Олег Мартынюк.

Коллеги выражают соболезнования родным и близким погибшего. Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.