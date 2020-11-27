«Есть шесть вариантов развития событий»: Ляшко намекнул, что локдаун могут и не ввести

Вопрос о том, будет ли вводиться локдаун на новогодние праздники, правительство рассмотрит, как и сообщалось ранее, на следующей неделе.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает «Павловский ньюз». По его словам, если все граждане будут носить маски, дополнительные жесткие карантинные меры могут и не ввести. При этом главный санврач сделал замечание журналистке, которая общалась с ним без индивидуального средства защиты.

«Система здравоохранения справляется с количеством регистрируемых случаев. Мы и дальше прогнозируем потенциальный рост заболеваний COVID-19, поэтому прорабатываем много вариантов развития событий. На сегодня их уже шесть», — сказал он.

Что же касается новогоднего локдауна, то, по словам Виктора Ляшко, этот вопрос Кабинет министров рассмотрит на следующей неделе.