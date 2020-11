Ryanair объявил о самой большой распродаже в истории авиакомпании

Крупнейший европейский лоукостер Ryanair запустил акцию «Buy One Get One Free», которая позволяет пассажирам купить один билет и получить второй бесплатно на тот же рейс, сообщает Avianews.

В акции участвуют 1700 маршрутов Ryanair, что является наибольшим показателем в истории авиакомпании для такого рода распродаж.

Чтобы получить второй билет бесплатно необходимо зарезервировать вылет в рамках одного бронирования для двух человек до 27 ноября 2020 года включительно.

Рейсы должны выполняться с 1 декабря 2020 года по 27 марта 2021 года.