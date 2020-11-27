У Мінсоцполітики переконують, що заборгованості із виплатами лікарняних немає

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна заявила про відсутність заборгованості з виплати лікарняних Фондом соціального страхування України.

Про це вона сказала в ефірі програми «Право на владу».

“Насправді немає ніякої заборгованості по лікарняним листкам. Контрольована ситуація у Фонді соціального страхування. Всі виплати ідуть вчасно”, – наголосила Лазебна.

Як повідомлялося, упродовж жовтня Фонд соціального страхування прийняв на оплату понад 396 тисяч листків непрацездатності на загальну суму 1,2 мільярда гривень.